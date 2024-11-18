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Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobildeki alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünde seyir halinde olan 09 SH 674 plakalı otomobilden, bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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