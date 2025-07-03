Aydın'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Aydın'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı ve kısa sürede alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Kavşağı'nda seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Araç dakikalar içinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden Ağaçlı istikametine gitmekte olan H.D. yönetimindeki 65 EP 100 plakalı araç, kavşağa yaklaştığı sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahalede bulunan ekipler yangını kontrol altına almayı başardı ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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