Aydın'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahallede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurup kendini dışarı atınca bir anda motor kısmını alev sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araçta zaman zaman patlamalar oldu. İtfaiye ekipleri, alevler çevredeki araçlara ve evlere sıçramadan söndürdü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayda araç kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN