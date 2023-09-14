Aydın'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan operasyonda, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli cezaevine gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baklaköy Mahallesi Kanal mevkisinde yaptıkları aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Baklaköy Mahallesi Kanal mevkisinde şüphe üzerine bir kişi üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa