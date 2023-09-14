Aydın'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan operasyonda, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli cezaevine gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baklaköy Mahallesi Kanal mevkisinde yaptıkları aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.