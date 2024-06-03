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Aydın'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 340 Hap Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İzmir ilinden Nazilli'de piyasaya sürülmek üzere getirilen 2 bin 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Üç şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İzmir ilinden Nazilli'de piyasaya sürülmek üzere getirilen 2 bin 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan üç şüpheliden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İzmir ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Nazilli ilçesine getiren S.A., U.D., G.Y. isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde durdurularak yapılan aramada 2 bin 340 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. S.A. isimli şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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