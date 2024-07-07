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Aydın'da Şase Numarası Kazınmış Motosiklet Ele Geçirildi

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Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirirken, şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri devriye esnasında şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirirken, şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Olay, Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, yaya devriyesi esnasında plakası ve şase numarası bulunmayan bir adet motosiklet buldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince detaylı araştırma yapmak amacıyla motosiklet muhafaza altına alındı. Motosiklet sahibi ve motosikleti belirtilen bölgeye bırakan şahıs ya da şahısların bulunması için araştırma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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