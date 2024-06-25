Aydın'da Sarhoşluk ve Yüksek Ses Cezası

Aydın'ın Efeler ve Karacasu ilçelerinde sarhoşluk ve yüksek ses sebebiyle vatandaşı rahatsız eden 5 kişiye toplamda 4 bin 885 TL idari para cezası uygulandı.

Vatandaşın huzuru ve güveni için çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Efeler ve Karacasu ilçelerinde çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde 1 kişi sarhoşluk, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde 4 şahıs ise yüksek sesle vatandaşları rahatsız etmeleri sebebiyle İlçe Jandarma Komutanlıkları devriye ekipleri tarafından 5326 Sayılı Kanun kapsamında kişi başı 977 TL olmak üzere toplam 4 bin 885 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN