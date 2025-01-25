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Aydın'da Sanayi Esnafı Evinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide esnaflık yapan 40 yaşındaki Ş.Ö., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide esnaflık yapan şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler mahallesi 2257 sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. (40) yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ş.Ö'nün cansız bedeni polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Ş.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
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