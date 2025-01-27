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Aydın'da Sanayi Çırakları Arasında Kavga: 2 Yaralı

Aydın'da Sanayi Çırakları Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide çalışan çıraklar arasında çıkan demir sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Zeybek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi ve polis, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide çalışan çırakların demir sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Zeybek Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayideki dükkanlarda çalışan ve husumetli oldukları iddia edilen 4 çırak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüterek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı demir sopa ile karşı tarafa saldırdı. Sanayi sokaklarında kovaladıkları 2 kişiyi demir sopayla yaralayan gençlerin kavgası, bölge esnafının araya girmesiyle sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Diğer çırakları yaralayan 2 genç ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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