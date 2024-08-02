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Aydın'da Sanal Devriyede 23 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde radarına takılan 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Müstehcenlik ve yasadışı bahis suçlarından dolayı şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'da gerçekleştirilen sanal devriyede jandarma ekiplerinin radarına takılan 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 'Huzur ve Güven' uygulamaları kapsamında 186 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 7 ilçede 14 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 4 ilçede 9 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere 23 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca Huzur ve Güven uygulamalarında 142 işletmenin de kontrolü yapılırken, 5 bin 108 şahıs sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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