Aydın'da Sanal Devriye Operasyonu: 8 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Aydın'da gerçekleştirilen sanal devriyede yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından tespit edilen 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 198 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 3 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 4 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 153 işletmenin kontrolü de yapılırken, 4 bin 609 şahıs sorgulandı, 9 aranan şahıs yakalandı. - AYDIN