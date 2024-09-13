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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından sahte zeytinyağı Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmek üzere kargo aracına yükleyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon yüz otuz altı bin TL olan 136 koli sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından sahte zeytinyağı Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmek üzere kargo aracına yükleyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul, Batman, Mersin, Diyarbakır ve Bursa illerine götürülmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağları yükledikleri esnada K.A. (30), A.K.(25) ve Ş.Ş. (20) isimli şüpheliler Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte suçüstü yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrolünde; piyasa değeri yaklaşık bir milyon yüz otuz altı bin TL olan 136 koli içerisinde toplam 3 ton 248 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından şüphelilere toplam 720 bin 730 TL tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Zeytinyağı Jandarma Politika 3-sayfa Türkiye Güncel Suç

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