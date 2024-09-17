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Aydın'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri, 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı taşırken yakalanan 3 şüpheliye toplam 1 milyon 598 bin 600 TL vergi cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da kargo ve şehirlerarası otobüs yolu ile 8 ton 340 litre zeytinyağını çeşitli illere göndermek isteyen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahısları engellemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, O.B. (20) isimli şüpheli şahıs tarafından Van iline gönderilmek üzere bir seyahat firmasına ait otobüse sahte zeytinyağlarını otobüs şoförü H.Ç. ile birlikte yükledikleri esnada ve C.K. (31) isimli şüpheli şahıs tarafından da İstanbul, İzmir, Samsun, İstanbul, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Efeler ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultanhisar ve Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile müşterek yapılan araç kontrollerinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 840 bin TL olan 424 koli içerisinde toplam 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafında şüphelilere topla 1 milyon 598 bin 600 TL tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Ekonomi Tarım Hukuk

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