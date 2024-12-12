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Aydın'da Sahte Şirket Operasyonu: 14 Şahıs Gözaltında

Aydın'da Sahte Şirket Operasyonu: 14 Şahıs Gözaltında
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Aydın'da, sahte şirket kurarak yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 14 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte şirket kurarak kişileri yatırım vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 14 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte şirket kurarak kişileri yatırım vaadiyle dolandırdıkları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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