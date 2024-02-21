Aydın'da sahte kimlik kullanan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın sahte kimlik oyununu Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri bozdu. Yapılan kimlik kontrollerinde 33 suçtan aranması ve hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası ile 124 bin 60 TL para cezasının olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri Orta Mahalle'deki bir alış-veriş merkezi kavşağında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahıs İ.Ü.D. adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ibraz ederken, ekiplerin evraklardan şüphelenmeleri üzerine yapılan incelemeler ve detaylı kimlik tespitinde şahsın T.Ç. olduğu ve başkasına ait düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet kullandığı tespit edildi.

Hakkında 16 adet dolandırıcılık, 5 adet suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 2 adet resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, 3 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 3 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet mezarlıklar ve ibadethanelere zarar verme, 1 adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları olmak üzere toplamda 33 adet aranması olduğu öğrenilen şahsın öte yandan hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası ile 124 bin 60 TL para cezası bulunduğu da belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN