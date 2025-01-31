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Aydın'da Sahte Etil Alkol Operasyonu: 9 Ton Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Etil Alkol Operasyonu: 9 Ton Ele Geçirildi
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Aydın merkezli gerçekleştirilen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı operasyonunda 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 15 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın merkezli gerçekleştirilen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı operasyonu kapsamında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü 2024 Kasım ayında çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Aydın başta olmak üzere; Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir illerinde yapılan aramalarda; 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 adet solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, bin 500 adet kapak ve tıpa, 15 adet şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da; Aydın'da S.Ç., S.K., E.D., H.D., İzmir'de G.Ç., Muğla'da E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları adli makamlarca S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K., E.D., H.D., G.Ç. ve E.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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