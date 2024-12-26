Aydın'da Sahte Alkol Uygulaması: 42 Litre Ele Geçirildi
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte alkol uygulamasında, 4 bin 406 şahıs sorgulandı ve 42 litre sahte alkol ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte alkol uygulamasında 4 bin 406 şahsın sorgusu yapılırken, 42 litre sahte alkol ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde 180 personelin katılımı ile "Türkiye Sahte/Kaçak Alkol Uygulaması" gerçekleştirildi. 539 nargile kafe/İçkili Yer/Büfe/Bakkal/kahvehane kontrol edildi. Yapılan uygulamada 4 bin 406 şahsın sorgusu yapılırken, uygulamada toplam 42 litre alkol ele geçirildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa