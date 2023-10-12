Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu: Çok Miktarda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda sahte alkol imalatı ve satışına yönelik çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte alkol imalatı satışına yönelik çalışmalarda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Nazilli'de M.G. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 80 litre sahte içki, 1 adet 100cl içki, 6 adet 20cc içki aroması, 80 gram kubar esrar, 45 adet 7.65 mm fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN