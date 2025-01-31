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Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu: 9 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Aydın'da Sahte Alkol Operasyonu: 9 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Aydın merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 9 ton etil alkol ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın merkezli gerçekleştirilen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı operasyonu kapsamında 9 ton etil alkol ele geçirildi. 15 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte etil alkol ve içki kaçakçılığı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü 2024 Kasım ayında çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip sonucunda 15 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Aydın başta olmak üzere; Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir illerinde yapılan aramalarda; 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 212 adet alkol aroması, 2 adet solvent ayrıştırma makinesi, 630 adet 5 litrelik boş bidon, bin 500 adet kapak ve tıpa, 15 adet şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da; Aydın'da S.Ç., S.K., E.D., H.D., İzmir'de G.Ç., Muğla'da E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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