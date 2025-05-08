Aydın'da Sahipsiz Çanta Panic Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir ilkokulun bahçe duvarına asılan kadın çantası ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedieylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Guzelhisar İlkokulu'nun bahçe duvarında asılı sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çanta, bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrol edildi. Bölgedeki vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, çantanın boş çıkması rahat bir nefes aldırdı. - AYDIN