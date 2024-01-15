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Aydın'da Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor

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Aydın'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak sağanak yağışlı havaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, batısı gök gürültülü olmak üzere il geneli sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, güney yönlerden kuvvetli rüzgarlı, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı, Cuma ise çok bulutlu, kıyıları ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da artış olacağı tahmin ediliyor.

Aydın'da bugün sabah saatlerinde başlayan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak sağanak yağışlı havaya dönüşmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, batısı gök gürültülü olmak üzere il geneli sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, güney yönlerden kuvvetli rüzgarlı, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe çok bulutlu, kıyıları sağanak yağışlı, Cuma ise çok bulutlu, kıyıları ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da artış olacağı tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın 3.Sayfa Güncel Haberler

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