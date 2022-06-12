Aydın'da sağanak yağış etkili oldu - Haberler

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Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Dün meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, kimi evlerin bodrum katların da yağmur suları birikti. Yaşanan ani sağanak yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Aydın'daki yağışların hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada Atatürk Bulvarı Başta olmak üzere Efeler İlçe Merkezi'nde bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Araçlar ve insanlar sele dönüşen yağışta mahsur kaldı.

İl genelinde yağışlar devam ederken Efeler İlçe Merkezi'nde yağış şiddetli olarak devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın su 3. Sayfa Haberler

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