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Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Aydın'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Köşk ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda şüpheli bir kişiden ruhsatsız 9 mm tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan uygulamada şüpheli bir şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyette esnasında Ovaköy Mahallesi'nde ikamet eden R.Y isimli şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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