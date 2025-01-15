Aydın'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 8 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan bir günlük çalışmada ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 69 adet tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN