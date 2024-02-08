Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik icra edilen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, öte yandan farklı suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN