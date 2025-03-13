Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan 7 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın ilçelerinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyette 7 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN