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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan 7 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah ve mermiler ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın ilçelerinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen faaliyette 7 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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