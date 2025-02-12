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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı

Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği, 2 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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