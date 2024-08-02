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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince ruhsatsız silah ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüpheliler ile birlikte 13 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 608 adet tabanca fişeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan yapılan operasyonlar da farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 6 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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