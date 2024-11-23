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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Tabanca ve 7 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Tabanca ve 7 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda toplamda 12 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet av tüfeği ele geçirildi. 16 şüpheli yakalandı ve toplam 13 bin 164 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ruhsatsız 3'ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet tabanca ve 7 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda; 3'ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 222 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli yakalanarak toplam 13 bin 164 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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