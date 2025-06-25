Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Aydın'da ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelindeki ilçelerde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik önceden belirlenen hedeflere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ve takip sonucu gerçekleştirilen aramalarda toplamda 10 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 56 tabanca fişeği, 1 av tüfeği fişeği ile 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Öte yandan, konuyla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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