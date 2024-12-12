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Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda ruhsatsız silah taşıyanların ve silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 8 tabanca, 4 av tüfeği ve 226 tabanca fişeği bulunuyor.

Aydın'da ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 226 adet tabanca fişeği geçirildi. Ayrıca faaliyet kapsamında 10 şüpheli de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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