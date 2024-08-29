Aydın'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Silah Yakalandı

Aydın'da ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada jandarma ekiplerince 8 şüpheli ile birlikte toplam 10 adet ruhsatsız silah yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Aydın genelinde "Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına" yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında farklı suçlardan aranma kararı bulunan 1 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN