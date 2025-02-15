Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Aydın'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Aydın'da Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet seri numarasız av tüfeği, şarjör, kartuş ve pala ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız silah bulunduran E.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Arama kapsamında; 1 adet seri numarasız av tüfeği, 2 adet şarjör, 6 adet kartuş, 1 adet pala ele geçirildi. Şüpheli E.D. hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
img

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
img

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.