Tartıştığı kişiyi pompalı tüfek ile vurdu, polisten kaçamadı

İncirliova'da H.S. ve O.C. arasında çıkan kavgada O.C., H.S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Olay sonrası kaçan O.C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tartıştığı kişi pompalı tüfek ile vurup, olay yerinden kaçan şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi Karabağ Köprüsü yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. (25) ile O.C. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada O.C., H.S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, O.C.'yi kısa sürede olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
