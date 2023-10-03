Aydın'da Polisten Kaçan Şüpheli Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçan bir şüpheli, mahallede kovalamaca yaşanmasına neden oldu. Şüpheli, yakalandıktan sonra kimlik vermeyi reddetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, önce otomobil ile sonra da yaya olarak polisten kaçan şüpheli mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi'nde 1921 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri içerisindeki şahsın durumlarından şüphelendiği 45 AB 585 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Otomobili mahallede ara sokakta durduran polis ekipleri, otomobilin yanına yaklaştığı sırada bir şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan şüpheli ekiplere kimlik vermeyi reddetti. Alkollü olduğundan şüphelenilen şahıs karakola götürülmek istenirken aynı şahıs polis ekiplerinin elinden kaçarken ikinci bir kovalamaca sonucu yeniden yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu sırada gecenin sessizliği yerini kovalamacanın gürültüsüne bırakırken mahalle sakinleri de meraklı bakışlarla balkonlara doluştu. Şüphelilerin kullandığı araç, çekici marifeti ile olay yerinden çekildi. - AYDIN