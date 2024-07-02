Aydın'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 52 bin 575 şahıs sorgulanırken, 91 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini artırarak sürdürüyor. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 52 bin 575 şahıs sorgulanırken, 91 aranan şahıs yakalandı. 11 bin 553 araç sorgulanırken, 4 araç ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 bin 305 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 11 şahıstan toplam 409 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan toplam 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mobil PTS sistemiyle 3 bin 628 araç sorgulandı. - AYDIN