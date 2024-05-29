Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Polis Ekipleri 554 Olaya Müdahale Etti, 22 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polis ekipleri son 1 haftada 554 olaya müdahale ederken 22 aranan şahıs yakalandı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Aydın'da polis ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 554 olaya müdahale edilirken 22 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 13-19, 20-26 Mayıs tarihlerinde drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde 12 bin 913 şahıs, 4 bin 564 araç sorgulanırken, 22 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler tarafından bir haftada 554 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan 3 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 75 adet uyarıcı madde (hap) ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

 Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti

Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title