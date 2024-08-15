Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Polis Ekipleri 20 Aranan Şahsı Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da polis ekipleri bir haftalık süre içerisinde 11 bin 637 şahsı sorgularken 20 aranan şahsı yakaladı. Aydın'da suç ve suçluların yoğun olduğu bölgelerde yapılan çalışmalarda ayrıca 2 hacizli yakalamalı araç, 1 çalıntı otomobil, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da polis ekipleri bir haftalık süre içerisinde 11 bin 637 şahsı sorgularken 20 aranan şahsı yakaladı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, ilimiz sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırırken, Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle Drone destekli çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 05-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 11 bin 637 şahıs sorgulanırken, 20 aranan şahıs yakalandı. Yapılan çalışmada 1980 araç sorgulanırken, 2 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Ekipler tarafından 430 olaya müdahale edilirken, uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek, 2 şahıstan toplam 2 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan toplam 17 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle 6 bin 541 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
title