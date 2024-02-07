Aydın'da Polis Ekipleri 16 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın'da son 24 saatte yapılan çalışmalarda polis ekipleri 16 aranan şahsı yakalarken, bu şahıslardan 10'u tutuklandı.

Aydin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri Büro Amirliği olarak son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda çok sayıda şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda, aralarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 yıl ceza ile aranan E.E, yağma suçundan 9 yıl 5 ay cezası olan D.T, hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay cezası olan ve cezaevi firarisi olan B.K ile birlikte toplam 16 şahıs yakalanırken, bunlardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli miktarlarda 4 narkotik madde ele geçirildi, bir hırsızlık olayına suçüstü yapılırken, 1 adet silah ele geçirildi. - AYDIN