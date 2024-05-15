Aydın'da Polis Ekipleri 14 Bin 957 Şahsı Sorguladı

Aydın'da 6-12 Mayıs tarihleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 14 bin 957 şahıs sorgulandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri Aydın il sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadele etmeyi sürdürüyor. Drone destekli çalışmalar gerçekleştiren ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu; tren garı, otogar, AVM'ler, alış-veriş alanları, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde; 14 bin 957 şahıs, 2 bin 661 araç sorgulandı. 42 şahıs aranan şahıs ile 6 hacizli araç yakalandı. Ekiplerce 503 olaya müdahale edilirken yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 10 adet fişek, 1 şahıstan 1 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan 136 adet uyarıcı madde ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS Sistemiyle 11 bin 135 aracın da sorgulaması yapıldı. - AYDIN