Aydın'da Polis Ekipleri 11 Bin 202 Şahsı Sorguladı, 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından bir haftalık dönemde yapılan çalışmalarda 11 bin 202 şahıs sorgulanırken, 9 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırırken, suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 11 bin 202 şahıs sorgulanırken, 9 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 137 araç sorgulandı. Ekipler tarafından 420 olaya müdahale edilirken, yapılan uygulamalarda,1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 1 şahıstan 1 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - AYDIN