Aydın'da Polis Ekipleri 1 Haftada 398 Olaya Müdahale Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri yapılan çalışmalarda 1 haftada 398 olaya müdahale etti.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin suçların önlenmesin ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde 25-31 Mart tarihleri arasında drone destekli çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yaptığı yerler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerde; 10 bin 208 şahıs ve 6 bin 736 araç sorgulanırken, 21 aranan şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 398 olaya müdahale edilirken yapılan uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 şahıstan toplam 4 adet uyuşturucu hap ve 2 şahıstan da 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS sistemiyle 4 de 757 araç sorgulamasının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. - AYDIN