Aydın'da Park Halindeki Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, araçtaki alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Osman Yozgatlı Mahallesinde park halinde bulunan bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN