Aydın'da Park Halindeki Araçtan Dumanlar Yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir araçtan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri harekete geçti. Ancak gerçek, araç sahibinin gelmesiyle ortaya çıktı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir araçtan dumanların yükseldiği ihbarı, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Gerçek ise araç sahibinin gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş park halindeki 54 ADL 266 plakalı bir otomobilin motor bölümünden dumanların çıktığını fark etti. Yangın ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak aracı kontrol etti. Her ihtimale karşı önlemin alınmasının ardından, polis ekipleri araç sahibine ulaştı. Bölgeye yakın olan araç sahibinin arkadaşları olay yerine gelerek aracın kaputunu açtı. Yapılan incelemede dumanların aracın su kaynatması sonucu çıktığı görüldü. Yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar özverisinden dolayı ekiplere teşekkür etti. - AYDIN