Aydın'da Para Transfer Aracının Çarptığı Genç Kız Yaralandı

Aydın'da Para Transfer Aracının Çarptığı Genç Kız Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bankalar arası para transferi yapan bir aracın yolunu geçen 19 yaşındaki Y.Ş.'ye çarpması sonucu genç kız yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde para transfer aracının çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalar arası para transferi yapan araç yolun karşısına geçen Y.Ş. (19) isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan genç kız yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
