Aydın'da pansiyonda uyuşturucu operasyonu: Kadın şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken kadın şahıs gözaltına alına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsa yönelik icra edilen faaliyette M.Y. (19) isimli kadın şahsın kaldığı pansiyon odasına operasyon düzenlendi. Odada yapılan aramalarda; 53 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 32 adet sentetik hap, 14 adet mermi, 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN