Aydın'da Pamuk Yüklü Tırda Yangın

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pamuk yüklü tırın, dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN