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Aydın'da Otoyolda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da Otoyolda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol kontrol çalışmalarında durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan otoyol kontrol çalışmalarında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri'nde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan kontroller esnasında M.Y. idaresindeki aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede araçta bulunan 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Şüpheli M.Y. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler de gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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