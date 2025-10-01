Aydın'da Otoyol Gişelerinde Havadan Trafik Denetimi Uygulandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol gişelerinde havadan trafik denetimi uygulandı.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığına Germencik Gişelerinde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 35 araç, 86 şahıs kontrol edilirken, kontroller sonucunda ceza işlem uygulanmadı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN