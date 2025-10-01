Haberler

Aydın'da Otoyol Gişelerinde Havadan Trafik Denetimi Uygulandı

Aydın'da Otoyol Gişelerinde Havadan Trafik Denetimi Uygulandı
Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla havadan trafik denetimi uygulandı. 35 araç ve 86 şahıs kontrol edildi, ceza işlemi yapılmadı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol gişelerinde havadan trafik denetimi uygulandı.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığına Germencik Gişelerinde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda 35 araç, 86 şahıs kontrol edilirken, kontroller sonucunda ceza işlem uygulanmadı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

