CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Aydın'da Otoparktan Çıkan Otomobil ile 3 Araç Çarpıştı

Aydın'da Otoparktan Çıkan Otomobil ile 3 Araç Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkan otomobil, kontrolsüz şekilde bulvara çıkması sonucu 3 araca çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkından bulvara çıkmak isteyen otomobilin iddiaya göre kontrolsüz çıkması sonucu meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezinin otoparkından bulvara çıkmak isteyen 48 AT 672 plakalı araç sürücüsü, önce bulvar üzerinde seyreden 09 AGA 047 plakalı otomobile çarptı. Kontrolsüz çıktığı iddia edilen araç sürücüsü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 66 HR 004 plakalı otomobile çarptı. 09 AGA 047 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle ortaya savrularak refüje çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, başka bir kazanın meydana gelmemesi için bölgede güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.